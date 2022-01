“Quello che è successo è inaccettabile”: Federica Panicucci sprofonda nei guai, denuncia dopo Capodanno (Di domenica 2 gennaio 2022) Momenti durissimi per Federica Panicucci. dopo le tante disdette, pure i guai seri: l’inizio dell’anno non poteva essere peggiore Momenti difficili per Federica Panicucci, denuncia shock (Mediaset Infinity)Il Capodanno su Canale5 costerà molto a Federica Panicucci e a tutto lo staff. Oltre alle difficoltà dovute alle numerose assenze a causa del Covid-19, la serata di Canale5 ha commesso un errore che probabilmente è stato sottovalutato dallo staff della trasmissione. Federica Panicucci non starà passando sicuramente ore facili. Al di là dello share molto basso rispetto alla concorrenza, ora la situazione si mette male per lei. Leggi anche >>> “Oggi non andrà in onda”: ... Leggi su specialmag (Di domenica 2 gennaio 2022) Momenti durissimi perle tante disdette, pure iseri: l’inizio dell’anno non poteva essere peggiore Momenti difficili pershock (Mediaset Infinity)Ilsu Canale5 costerà molto ae a tutto lo staff. Oltre alle difficoltà dovute alle numerose assenze a causa del Covid-19, la serata di Canale5 ha commesso un errore che probabilmente è stato sottovalutato dallo staff della trasmissione.non starà passando sicuramente ore facili. Al di là dello share molto basso rispetto alla concorrenza, ora la situazione si mette male per lei. Leggi anche >>> “Oggi non andrà in onda”: ...

