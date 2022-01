Putin che parla italiano, Fedez e Al Bano a «Ciao 2021»: lo stranissimo show russo che prende in giro l’Italia – Il video (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo l’inatteso ma travolgente successo di Ciao 2020, anche quest’anno il conduttore russo Ivan Urgant e i suoi sono riusciti a omaggiare (e parodiare) l’Italia nel giorno di Capodanno con Ciao 2021. A regnare incontrastata, anche quest’anno, è un’atmosfera, un’estetica e una scrittura ispirata agli anni Ottanta: un po’ Drive In, un po’ Festival di Sanremo, un po’ Discoring. Quest’anno però, dopo la prima edizione del 2020, gli autori dello show hanno deciso di metterci ancora più Italia. Dopo un rapido carosello d’apertura con le cartoline del Colosseo, del Duomo di Milano, della Torre di Pisa, dei canali di Venezia, prende il via lo show. Nel mezzo, tra una canzone e l’altra, interpretate in italiano da cantanti russi, lo ... Leggi su open.online (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo l’inatteso ma travolgente successo di2020, anche quest’anno il conduttoreIvan Urgant e i suoi sono riusciti a omaggiare (e parodiare)nel giorno di Capodanno con. A regnare incontrastata, anche quest’anno, è un’atmosfera, un’estetica e una scrittura ispirata agli anni Ottanta: un po’ Drive In, un po’ Festival di Sanremo, un po’ Discoring. Quest’anno però, dopo la prima edizione del 2020, gli autori dellohanno deciso di metterci ancora più Italia. Dopo un rapido carosello d’apertura con le cartoline del Colosseo, del Duomo di Milano, della Torre di Pisa, dei canali di Venezia,il via lo. Nel mezzo, tra una canzone e l’altra, interpretate inda cantanti russi, lo ...

