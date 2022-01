PSVITA PSP Rilasciato ARK-4 v9 4

Leggi su gamesandconsoles

(Di domenica 2 gennaio 2022) Un’alternativa a adrenaline dello sviluppatore TheFlow,arriva ARK-4 con un nuovo aggiornamento 9.4 dallo sviluppatore Jose Aaron Lopez Garcia aka Acid Snake sviluppato inizialmente da qwikrazor87.Anche se potrebbe non essere un CFW completo come Adrenaline,ha nuove funzionalità, come il supporto ISO PS1 (tuttavia con una mancanza di audio), l’esecuzione di alcuni giochi che Adrenaline altrimenti non potrebbe, e supporto per firmware 3.60 e versioni successive. CARATTERISTICHE: Sistema principale per l’esecuzione di codice non firmato su ogni dispositivo PSP basato su kernel 6.60. Driver Inferno per giochi ISO, CSO e ZSO. Controller per popcorn per giochi PSX. Motore Stargate No-DRM. Supporto plugin per giochi PSP, giochi PSX e VSH (XMB), inclusi plugin per gioco. Compatibile con tutti i modelli PSP su firmware 6.60 e 6.61. Compatibile con tutti i modelli di PS Vita con ...