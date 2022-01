Psg, Icardi si allena e allontana le voci di mercato: “Di nuovo a casa” (Di domenica 2 gennaio 2022) Mauro Icardi è nuovamente al centro delle voci di mercato. L’attaccante argentino ex Inter ha lasciato i nerazzurri due anni fa per approdare al Psg, e da allora ciclicamente si rincorrono le voci che lo vorrebbero di ritorno in Italia. Non di nuovo a Milano, però, ma a Torino, e più precisamente alla Juventus. Infatti, i bianconeri potrebbero lasciar partire Morata per prendere un numero 9 più puro, come sarebbe, appunto, Icardi. Ma il classe ’93, in una delle ultime stories pubblicate sul proprio profilo Instagram, sembra allontanare le voci di mercato. La foto pubblicata lo ritrae di nuovo intento ad allenarsi con i parigini, con un’eloquente didascalia che recita:“Di nuovo a ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Mauroè nuovamente al centro delledi. L’attaccante argentino ex Inter ha lasciato i nerazzurri due anni fa per approdare al Psg, e da allora ciclicamente si rincorrono leche lo vorrebbero di ritorno in Italia. Non dia Milano, però, ma a Torino, e più precisamente alla Juventus. Infatti, i bianconeri potrebbero lasciar partire Morata per prendere un numero 9 più puro, come sarebbe, appunto,. Ma il classe ’93, in una delle ultime stories pubblicate sul proprio profilo Instagram, sembrare ledi. La foto pubblicata lo ritrae diintento adrsi con i parigini, con un’eloquente didascalia che recita:“Dia ...

