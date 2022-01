Psg, Danilo Pereira sospetto positivo: domani nuovo tampone (Di domenica 2 gennaio 2022) Danilo Pereira, centrocampista portoghese in forza al Psg, è in isolamento domiciliare dopo dei sintomi sospetti al Covid Come riferito da Le Parisien, potrebbero esserci altri positivi in casa Psg. Uno di questi potrebbe essere il centrocampista Danilo Pereira, che ha mostrato dei sintomi sospetti al Covid. Il portoghese, che domani si sottoporrà ad un nuovo tampone, si trova al momento precauzionalmente in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022), centrocampista portoghese in forza al Psg, è in isolamento domiciliare dopo dei sintomi sospetti al Covid Come riferito da Le Parisien, potrebbero esserci altri positivi in casa Psg. Uno di questi potrebbe essere il centrocampista, che ha mostrato dei sintomi sospetti al Covid. Il portoghese, chesi sottoporrà ad un, si trova al momento precauzionalmente in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Psg Danilo Pereira sospetto positivo: domani nuovo tampone - #Danilo #Pereira #sospetto #positivo: - CalcioNews24 : #Psg, Danilo Pereira sospetto positivo al #Covid ?? - BlancoRoyaltyCF : @DeItaHedge Ronaldo ManUtd? Pessi PSG? Pogba ManUtd? Dembele Barca? Arda Turan Barca? Danilo RMA? Think there are worse bro - SoumiKanfana : @PSG_inside @hadrien_grenier Donnarumma, Nuno Mendes, icardi, Danilo Pereira - LuccelloKevin : @elliott_il Mi piace il quinto centrale del PSG che e' praticamente il sesto visto gli preferisce Danilo Pereira? Si molto come no. -