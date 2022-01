Probabili formazioni Juventus-Napoli, ventesima giornata Serie A 2021/2022 (Di domenica 2 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Juventus-Napoli, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Scontro cruciale nella corsa apertissima al quarto posto: i bianconeri hanno recuperato parecchi punti e possono sferrare l’attacco decisivo, gli ospiti vogliono bissare la vittoria dell’andata e scappare nuovamente. Chi la spunterà all’Allianz Stadium nel giorno dell’Epifania? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di giovedì 6 gennaio, queste le possibili scelte dei due tecnici. Juventus – Allegri ritrova Chiesa dal 1?, c’è Dybala in coppia con Morata. Bernardeschi titolare a destra con Cuadrado sulla linea dei difensori. Chiellini e Arthur hanno il Covid. Napoli – Spalletti perde anche ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) Ledi, match valido per ladel campionato di. Scontro cruciale nella corsa apertissima al quarto posto: i bianconeri hanno recuperato parecchi punti e possono sferrare l’attacco decisivo, gli ospiti vogliono bissare la vittoria dell’andata e scappare nuovamente. Chi la spunterà all’Allianz Stadium nel giorno dell’Epifania? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di giovedì 6 gennaio, queste le possibili scelte dei due tecnici.– Allegri ritrova Chiesa dal 1?, c’è Dybala in coppia con Morata. Bernardeschi titolare a destra con Cuadrado sulla linea dei difensori. Chiellini e Arthur hanno il Covid.– Spalletti perde anche ...

