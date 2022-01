Premier League: vittorie importanti per Leeds e Brentford. Cade l’Everton (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo aver assistito alle vittorie, entrambe colte all’ultimo respiro, di Manchester City di Pep Guardiola (sul campo dell’Arsenal) e Tottenham Hotspur di Antonio Conte (sul terreno da gioco del Watford di Claudio Ranieri) e dopo aver visto i pirotecnico 2-3 tra Crystal Palace e West Ham, la Premier League ha mandato in campo, in questo pomeriggio, sfide importantissima per la classifica. Soprattutto nei bassifondi di questo massimo campionato di calcio inglese. Festeggiano, e tanto, Brentford e Leeds che compiono passi importanti per la permanenza, mentre l’Everton s’invischia sempre più nelle zone bollenti della graduatoria. Ecco cosa è successo in questo rovente spezzone del ventunesimo turno. Premier League: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo aver assistito alle, entrambe colte all’ultimo respiro, di Manchester City di Pep Guardiola (sul campo dell’Arsenal) e Tottenham Hotspur di Antonio Conte (sul terreno da gioco del Watford di Claudio Ranieri) e dopo aver visto i pirotecnico 2-3 tra Crystal Palace e West Ham, laha mandato in campo, in questo pomeriggio, sfidessima per la classifica. Soprattutto nei bassifondi di questo massimo campionato di calcio inglese. Festeggiano, e tanto,che compiono passiper la permanenza, mentres’invischia sempre più nelle zone bollenti della graduatoria. Ecco cosa è successo in questo rovente spezzone del ventunesimo turno.: ...

