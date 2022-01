Premier League, Il Tottenham batte il Watford nel recupero (Di domenica 2 gennaio 2022) Nel derby di Londra che ha messo di fronte i due allenatori italiani di Premier League, Ranieri e Conte, a trionfare è stato il secondo, grazie al colpo di testa del difensore Sanchez nei minuti di recupero. Watford–Tottenham: un match un po’ scialbo in cui Ranieri doveva allontanare la sua squadra dalla zona retrocessione; a Conte invece il compito di restare in corsa per il quarto posto. Per tutto il primo tempo dalle parti del portiere di casa, Bachmann, pericoli praticamente non ce ne sono, tranne un’occasione alla mezz’ora di Kane dopo una leggerezza della difesa. Nella ripresa l’andazzo non cambia col Tottenham che controlla la partita e il Watford che rimane coperto in attesa di colpire in contropiede. Una buona occasione capita a King sul quale però interviene ... Leggi su footdata (Di domenica 2 gennaio 2022) Nel derby di Londra che ha messo di fronte i due allenatori italiani di, Ranieri e Conte, a trionfare è stato il secondo, grazie al colpo di testa del difensore Sanchez nei minuti di: un match un po’ scialbo in cui Ranieri doveva allontanare la sua squadra dalla zona retrocessione; a Conte invece il compito di restare in corsa per il quarto posto. Per tutto il primo tempo dalle parti del portiere di casa, Bachmann, pericoli praticamente non ce ne sono, tranne un’occasione alla mezz’ora di Kane dopo una leggerezza della difesa. Nella ripresa l’andazzo non cambia colche controlla la partita e ilche rimane coperto in attesa di colpire in contropiede. Una buona occasione capita a King sul quale però interviene ...

