Premier League, Chelsea-Liverpool: Kovacic dimezza le distanze con un gol incredibile (VIDEO) (Di domenica 2 gennaio 2022) Doveva essere una partita spettacolare, e i primi 42 minuti di Chelsea-Liverpool, valida per la 21esima giornata della Premier League 2021/2022, non sta certo deludendo le attese. I Reds hanno impartito un ritmo insostenibile per gli avversari nella prima mezz'ora, trovando il doppio vantaggio grazie prima al gol di Manè e poi alla splendida soluzione trovata da Salah. Uno 0-2 ineccepibile, e che poteva far presagire ad una goleada per gli uomini di Klopp. Ma i padroni di casa non ci stanno, e hanno pescato un jolly incredibile con Mateo Kovacic. L'ex Inter e Real Madrid ha trovato una rete bellissima, battendo Kelleher con un tiro al volo da fuori area dopo la respinta del portiere stesso. Una soluzione difficilissima, in quanto il croato ha dovuto indietreggiare prima di colpire la ...

