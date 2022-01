Premier League: Chelsea e Liverpool pareggiano 2-2, il City sorride e consolida il primato (Di domenica 2 gennaio 2022) Chelsea e Liverpool se ne danno di santa ragione ma alla fine raccolgono solo un punto a vicenda. Un punto pesantissimo che regala al Manchester City l’opportunità di volare a +10 dalla seconda. Eppure i Reds sembravano avere in mano il pallino del gioco, due reti di Manè e Salah avevano regalato a Klopp un doppio vantaggio importantissimo ai danni del connazionale Tuchel con il quale ha molte cose in comune. Per il tecnico dei Blues ha pesato l’assenza di Romelu Lukaku, lasciato in tribuna a causa di un’intervista non autorizzata dai londinesi. Comunque le due reti firmate dagli ospiti sono state immediatamente recuperate: Kovacic e Pulisic hanno messo una pezza ad una partita che poteva diventare rovinosa. Chelsea Liverpool 2-2: pesa l’assenza di Lukaku L’assenza del belga ha costretto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 2 gennaio 2022)se ne danno di santa ragione ma alla fine raccolgono solo un punto a vicenda. Un punto pesantissimo che regala al Manchesterl’opportunità di volare a +10 dalla seconda. Eppure i Reds sembravano avere in mano il pallino del gioco, due reti di Manè e Salah avevano regalato a Klopp un doppio vantaggio importantissimo ai danni del connazionale Tuchel con il quale ha molte cose in comune. Per il tecnico dei Blues ha pesato l’assenza di Romelu Lukaku, lasciato in tribuna a causa di un’intervista non autorizzata dai londinesi. Comunque le due reti firmate dagli ospiti sono state immediatamente recuperate: Kovacic e Pulisic hanno messo una pezza ad una partita che poteva diventare rovinosa.2-2: pesa l’assenza di Lukaku L’assenza del belga ha costretto ...

