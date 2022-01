Premier League, Arsenal rimontato in casa dal City (Di domenica 2 gennaio 2022) Il nuovo anno in Premier League si apre con il big match dell’Emirates Stadium tra Arsenal e Manchester City. In panchina per i Gunners al posto di Arteta positivo al Covid, c’è il suo secondo Albert Stuivenberg. La prima vera chance dell’incontro è sulla testa di Dias che anticipa l’uscita di Ramsdale sfiorando il legno. Alla mezz’ora però sono i padroni di casa a passare in vantaggio grazie al sinistro di Saka che insacca su un cross dalla sinistra di Tierney. Prima dell’intervallo è sempre l’Arsenal a sfiorare il raddoppio, con Martinelli in due occasioni; nella ripresa al 66?, un’ingenuità di Xhaka su Bernardo Silva porta Mahrez al tiro dagli undici metri: il rigore calciato con successo dall’algerino riporta il risultato in parità e rimette tutto in discussione. I Gunners si ... Leggi su footdata (Di domenica 2 gennaio 2022) Il nuovo anno insi apre con il big match dell’Emirates Stadium trae Manchester. In panchina per i Gunners al posto di Arteta positivo al Covid, c’è il suo secondo Albert Stuivenberg. La prima vera chance dell’incontro è sulla testa di Dias che anticipa l’uscita di Ramsdale sfiorando il legno. Alla mezz’ora però sono i padroni dia passare in vantaggio grazie al sinistro di Saka che insacca su un cross dalla sinistra di Tierney. Prima dell’intervallo è sempre l’a sfiorare il raddoppio, con Martinelli in due occasioni; nella ripresa al 66?, un’ingenuità di Xhaka su Bernardo Silva porta Mahrez al tiro dagli undici metri: il rigore calciato con successo dall’algerino riporta il risultato in parità e rimette tutto in discussione. I Gunners si ...

