"Pregate per me". L'uomo che sconvolge Napoli: come l'ha ridotto il Covid | Guarda (Di domenica 2 gennaio 2022) Ha sconvolto Napoli e il mondo della musica, Luca Sepe: popolare cantautore e parodista, è risultato positivo al Covid e con un post su Facebook ha annunciato il peggioramento delle sue condizioni di salute: "Sto molto male e sto andando a ricoverarmi – ha scritto – Pregate per me. Vi voglio bene". Qualcuno ha pensato a uno scherzo, ma al post datato 1 gennaio, poco dopo le 14, è seguito il video del suo trasporto in ambulanza, con tanto di mascherina per l'ossigeno ben calata sul volto. Già durante le festività natalizie Sepe aveva comunicato l'impossibilità di partecipare a un evento indiretta su Radio Crc proprio a causa del virus: "La maledetta influenza Covid mi ha beccato proprio durante i giorni di festa – aveva scritto – mi riprendo e ci vediamo presto". Poi le sue condizioni di salute si sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Ha sconvoltoe il mondo della musica, Luca Sepe: popolare cantautore e parodista, è risultato positivo ale con un post su Facebook ha annunciato il peggioramento delle sue condizioni di salute: "Sto molto male e sto andando a ricoverarmi – ha scritto –per me. Vi voglio bene". Qualcuno ha pensato a uno scherzo, ma al post datato 1 gennaio, poco dopo le 14, è seguito il video del suo trasporto in ambulanza, con tanto di mascherina per l'ossigeno ben calata sul volto. Già durante le festività natalizie Sepe aveva comunicato l'impossibilità di partecipare a un evento indiretta su Radio Crc proprio a causa del virus: "La maledetta influenzami ha beccato proprio durante i giorni di festa – aveva scritto – mi riprendo e ci vediamo presto". Poi le sue condizioni di salute si sono ...

