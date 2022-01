“Pregate per me”, il cantante terzo a Sanremo ricoverato per Covid (Di domenica 2 gennaio 2022) L’appello in ambulanza: “Pregate per me”, parla Luca Sepe, il cantante terzo a Sanremo ricoverato per Covid. “Sto molto male e sto andando a ricoverami, Pregate per me”, queste le parole pronunciate da Luca Sepe, un cantante e cabarettista campano, nelle scorse ore mentre in ambulanza veniva trasportato in ospedale. Il cantante era risultato positivo al Covid-19 e nelle scorse ore le sue condizioni si erano aggravate. Luca Sepe ricoverato per Covid (screenshot video)A quanto pare, Luca Sepe in queste ultime ore ha visto decisamente migliorare il suo quadro clinico, grazie alle cure a cui è stato sottoposto in nosocomio. Ma per lui è stata tanta la paura, quando dopo ... Leggi su ck12 (Di domenica 2 gennaio 2022) L’appello in ambulanza: “per me”, parla Luca Sepe, ilper. “Sto molto male e sto andando a ricoverami,per me”, queste le parole pronunciate da Luca Sepe, une cabarettista campano, nelle scorse ore mentre in ambulanza veniva trasportato in ospedale. Ilera risultato positivo al-19 e nelle scorse ore le sue condizioni si erano aggravate. Luca Sepeper(screenshot video)A quanto pare, Luca Sepe in queste ultime ore ha visto decisamente migliorare il suo quadro clinico, grazie alle cure a cui è stato sottoposto in nosocomio. Ma per lui è stata tanta la paura, quando dopo ...

