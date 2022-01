Poste Italiane, arriva il bonus Befana: di cosa si tratta e come averlo (Di domenica 2 gennaio 2022) In vista dell’Epifania Poste Italiane è pronta a lanciare il bonus Befana. Andiamo a vedere di cosa si tratta e come sarà possibile ottenerlo. Un ufficio delle Poste Italiane (Via Screenshot)Per questo inizio 2022, Poste Italiane ha deciso di avviare numerose iniziative per far risparmiare gli utenti quando effettuano degli acquisti con Postepay o BancoPosta. Inoltre da diverso tempo i cittadini vengono invitati ad utilizzare questo tipo di pagamento, anche dallo Stato, proprio per contrastare l’Evasione Fiscale. Infatti il pagamento digitale permette di tracciare il denaro. A favorire tutto ciò ci ha pensato la pandemia, che ha fatto entrare l’e-commerce nella nostra vita di tutti i ... Leggi su vesuvius (Di domenica 2 gennaio 2022) In vista dell’Epifaniaè pronta a lanciare il. Andiamo a vedere disisarà possibile ottenerlo. Un ufficio delle(Via Screenshot)Per questo inizio 2022,ha deciso di avviare numerose iniziative per far risparmiare gli utenti quando effettuano degli acquisti conpay o BancoPosta. Inoltre da diverso tempo i cittadini vengono invitati ad utilizzare questo tipo di pagamento, anche dallo Stato, proprio per contrastare l’Evasione Fiscale. Infatti il pagamento digitale permette di tracciare il denaro. A favorire tutto ciò ci ha pensato la pandemia, che ha fatto entrare l’e-commerce nella nostra vita di tutti i ...

