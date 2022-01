Pomigliano d’Arco | 5 milioni di euro dal Governo per la rigenerazione urbana

Leggi su anteprima24

(Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di, ha vinto il bando ministeriale diaggiudicandosi 5di. Lo rende noto il sindaco Gianluca Del Mastro, sottolineando che i fondi saranno utilizzati per finanziare, tra l’altro, anche la ristrutturazione di un edificio in località Paciano, che ospiterà il comando di polizia municipale e la sala di controllo della video sorveglianza, attualmente localizzati in una struttura nei pressi del municipio. Per il nuovo comando dei vigili urbani, saranno utilizzati circa 787mila, mentre oltre duediserviranno per il consolidamento strutturale, adeguamento sismico e ristrutturazione di un’ala dell’edificio ex Omni in cattivo stato di ...