Perle dagli scatolifici | Lancia Thema e Croma portano l' Italia negli anni Ottanta

(Di domenica 2 gennaio 2022) (Quello che potete leggere di seguito è il quarto episodio del viaggio a puntate sulle auto che hanno fatto la storia della nostra Repubblica a cura del regista e sceneggiatore Marco Tullio Giordana per il nostro giornale. Potete trovare la prima puntata qui, la seconda qui e la terza qui) Alcuni amici, oltre a farmi notare un errore nella seconda puntata dedicata alle macchine della Repubblica (Andreotti nel 1961 non era presidente del Consiglio bensì ministro della Difesa; chiedo umilmente venia!), mi hanno rimproverato di aver ristretto a tre soli decenni la rapida ricognizione. Provocatoriamente concludevo che la Repubblica e l’Automobilismo (maiuscolo per chi lo consideri una disciplina umanistica) uscivano di scena insieme alla fine dei Settanta per lasciar posto a qualcosa che, pur assomigliando all’Evo precedente, ne ribaltava filosofia e prospettive. Questi amici ...