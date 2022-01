"Perché non dovete aprire l'armadio". Varese, il mostro oltre ogni limite: cos'ha fatto dopo aver ucciso il figlio (Di domenica 2 gennaio 2022) Daniele aveva 7 anni, i carabinieri lo hanno ritrovato sgozzato, nascosto in un armadio, ucciso dal padre con una coltellata. Sul corpo del piccolo hanno trovato un biglietto di confessioni, le stesse affidate a un messaggio vocale inviato al padre anziano, per avvisarlo di "aver fatto del male a Daniele" e soprattutto di "non guardare nell'armadio". I carabinieri del comando provinciale di Varese hanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla procura della Repubblica, nei confronti di Davide Paitone, 40 anni, accusato di aver ucciso il figlio e di aver tentato di ammazzare anche la moglie, dalla quale si stava separando. dopo aver ucciso Daniele, infatti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Daniele aveva 7 anni, i carabinieri lo hanno ritrovato sgozzato, nascosto in undal padre con una coltellata. Sul corpo del piccolo hanno trovato un biglietto di confessioni, le stesse affidate a un messaggio vocale inviato al padre anziano, per avvisarlo di "del male a Daniele" e soprattutto di "non guardare nell'". I carabinieri del comando provinciale dihanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla procura della Repubblica, nei confronti di Davide Paitone, 40 anni, accusato diile ditentato di ammazzare anche la moglie, dalla quale si stava separando.Daniele, infatti, ...

