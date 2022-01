“Per sostenere i nostri figli con autismo abbiamo preso una cascina e fondato una casa-famiglia. Qui imparano un lavoro e curano passioni” (Di domenica 2 gennaio 2022) In piena pandemia hanno creato una fondazione per tutelare i loro figli con autismo, favorendone in particolare una maggiore autonomia abitativa e lavorativa. Si tratta di un progetto ideato da tre famiglie che hanno deciso, a loro spese, di comprare la proprietà di cascina Croce Piaggi a Val di Nizza (Pavia), ristrutturandola come una casa-famiglia con una superficie abitativa di circa 800 mq, a cui si aggiungono 13mila mq di giardino, un parcheggio, una piscina all’aperto e vari spazi coperti. I soci fondatori sono Giovanni Ballardini, Giancarlo Landini, Rocco Pace, Fabrizia Rondelli e Maria Viggiano. Il 3 maggio con un atto notarile hanno creato la Fondazione Oltre il Blu, riconosciuta da Regione Lombardia, iscritta nei registri Onlus dell’Agenzia delle Entrate. Hanno condiviso un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) In piena pandemia hanno creato una fondazione per tutelare i lorocon, favorendone in particolare una maggiore autonomia abitativa e lavorativa. Si tratta di un progetto ideato da tre famiglie che hanno deciso, a loro spese, di comprare la proprietà diCroce Piaggi a Val di Nizza (Pavia), ristrutturandola come unacon una superficie abitativa di circa 800 mq, a cui si aggiungono 13mila mq di giardino, un parcheggio, una piscina all’aperto e vari spazi coperti. I sociri sono Giovanni Ballardini, Giancarlo Landini, Rocco Pace, Fabrizia Rondelli e Maria Viggiano. Il 3 maggio con un atto notarile hanno creato la Fondazione Oltre il Blu, riconosciuta da Regione Lombardia, iscritta nei registri Onlus dell’Agenzia delle Entrate. Hanno condiviso un ...

Advertising

Pontifex_it : Ogni giorno, per favore, pregate un poco insieme, in famiglia, per ottenere da Dio il dono della pace. E impegniamo… - Pontifex_it : Cristo “abita” nel vostro matrimonio e aspetta che gli apriate i vostri cuori per potervi sostenere con la potenza… - pdnetwork : Il Fondo #imprenditoriafemminile, per cui ci siamo spesi, è stato integrato con 400milioni delle risorse #PNRR. L’o… - PaolaBarbero9 : RT @velo_di_maia: Come si faccia a sostenere che il rientro nel @pdnetwork di @DAlema e #Bersani non segni la fine dell'idea di partito che… - Aurora60050239 : L'unica cosa che mi pare evidente è che l'80% di voi non è fan ma fanatico. Non siete per niente oggettivi ma al c… -

Ultime Notizie dalla rete : Per sostenere MEM: Soleimani ucciso perché ha rotto l'egemonia USA in Medio Oriente Questo perché Soleimani ha svolto un ruolo chiave nel sostenere Hezbollah per espellere in modo umiliante le forze d'invasione israeliane dal Libano nel 2006. Allo stesso modo, ha svolto un ruolo ...

Ecco come puoi ricaricare la tua PostePay senza impazzire! Occhio anche ai costi che devi sostenere con PostePay. Quando emetti la carta per la prima volta devi pagare 10 e mettere obbligatoriamente 5 sulla carta. Per quanto riguarda la PostePay Evolution ...

Candidature Unesco, pioggia di risorse per sostenere i siti veronesi L'Arena Boga ha firmato, ora c’è il ‘nodo Gollini’ L’esterno offensivo ivoriano ieri era a Bergamo per sostenere le visite mediche di rito ed espletare le ultime formalità Capodanno festeggiato in grande per il fantasista ex Sassuolo Jeremie Boga che ...

L’ondata Omicron torna a far paura alla pelle Preoccupazione della Cgil per le ripercussioni sulla ripresa. La Camera approva ordine del giorno di Ciampi per sostenere il distretto ...

Questo perché Soleimani ha svolto un ruolo chiave nelHezbollahespellere in modo umiliante le forze d'invasione israeliane dal Libano nel 2006. Allo stesso modo, ha svolto un ruolo ...Occhio anche ai costi che devicon PostePay. Quando emetti la cartala prima volta devi pagare 10 e mettere obbligatoriamente 5 sulla carta.quanto riguarda la PostePay Evolution ...L’esterno offensivo ivoriano ieri era a Bergamo per sostenere le visite mediche di rito ed espletare le ultime formalità Capodanno festeggiato in grande per il fantasista ex Sassuolo Jeremie Boga che ...Preoccupazione della Cgil per le ripercussioni sulla ripresa. La Camera approva ordine del giorno di Ciampi per sostenere il distretto ...