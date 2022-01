Per Costa, si va verso l'estensione del Super Green pass sul lavoro (Di domenica 2 gennaio 2022) AGI - "Le evidenze scientifiche ci dicono che la terza dose protegge molto nei confronti della variante Omicron. Con gli ultimi provvedimenti, che il governo ha adottato per gestire al meglio la pandemia, abbiamo voluto dare anche un segnale importante a quei cittadini che si sono sottoposti alla terza dose. C'è una forte crescita dei contagi ma non sul fronte degli ospedalizzati. Si tratta di capire poi quanti sono i no vax fra i ricoverati". Lo ha detto questa sera il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a "Controcorrente" su Retequattro. "Il governo fino ad oggi ha affrontato un percorso graduale, proseguirà su questa strada, per cui ritengo ragionevole - ha aggiunto Costa - una estensione del Super Green pass nei luoghi di lavoro, sempre per incentivare la ... Leggi su agi (Di domenica 2 gennaio 2022) AGI - "Le evidenze scientifiche ci dicono che la terza dose protegge molto nei confronti della variante Omicron. Con gli ultimi provvedimenti, che il governo ha adottato per gestire al meglio la pandemia, abbiamo voluto dare anche un segnale importante a quei cittadini che si sono sottoposti alla terza dose. C'è una forte crescita dei contagi ma non sul fronte degli ospedalizzati. Si tratta di capire poi quanti sono i no vax fra i ricoverati". Lo ha detto questa sera il sottosegretario alla Salute Andreaa "Controcorrente" su Retequattro. "Il governo fino ad oggi ha affrontato un percorso graduale, proseguirà su questa strada, per cui ritengo ragionevole - ha aggiunto- unadelnei luoghi di, sempre per incentivare la ...

