Pedullà distrugge Lukaku | attacco furioso sui social!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 2 gennaio 2022) Duronei confronti dida parte di Alfredo, il quale tramite un tweet fa sapere la sua opinione in merito a quanto sta accadendo nei pressi di Stamford Bridge. E’ di oggi infatti la decisione di Tuchel non convocare l’attaccante belga per il big match contro il Liverpool. #Tuchel non convoca #: perché le palle non sono soltanto quelle che mandi in porta, ne servono altre. Il rispetto non fa 20 gol a stagione, serve di più: se non ce l’hai e pensi che il #Chelsea sia periferia, la guardi dalla tribuna o sul divano— Alfredo(@AlfredoPedulla) January 2, 2022 Pedulla Twitter“Tuchel non convoca: perchè le palle non sono soltanto quelle che mandi in porta, ne servono altre. Il rispetto non fa 20 gol a stagione, serve ...