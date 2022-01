Advertising

Lopinionista : Pd, Renzi risponde a D'Alema: 'Le sue sono parole che si commentano da sole' - zampino23986533 : @legatte61 @GiuliaCortese1 È na bella lotta! Anche oggi gli ho detto due paroline a Renzi, ma no c’è soddisfazione, non risponde. - Giancact : @marivigo @matteorenzi @ilmessaggeroit E comunque trovo fantastico il mondo renziano, perché postate dati del 2017,… - PravatoSilvano : RT @Iva652: @Alberto63Al @Valeriaeffe Di questo disturbo, veramente, ne soffrono #Renzi e compari. Sono ossessionati da #Conte e ripetono… - Iva652 : @Alberto63Al @Valeriaeffe Di questo disturbo, veramente, ne soffrono #Renzi e compari. Sono ossessionati da #Conte… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi risponde

ilmessaggero.it

per primo l'attuale segretario del Pd, Enrico Letta: 'Il PD da quando è nato, 14 anni fa, ... quello del leader di Italia Viva Matteo: ' D'Alema rientra nel Pd dicendo che chi lo ha ...Nel dibattito non poteva che intervenire anche il "diretto interessato" Matteoche a D'Alema primacon un'intervista al "Messaggero ", poi con un tweet al veleno: " D'Alema mi ha ...ROMA - "D’Alema rientra nel Pd dicendo che chi lo ha portato al 40%, a fare le unioni civili, ad avere l’unico governo con la parità di genere, a creare ...Fuoco e fiamme a sinistra. La battaglia per il Quirinale entra nel vivo e torna sul campo un top player come Massimo D’Alema . Durante il ...