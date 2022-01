Pd | Letta | Nessuna malattia e guarigione | solo passione

Advertising

fisco24_info : Pd, Letta a D'Alema: 'Nessuna malattia e guarigione, solo passione' - neifatti : Pd, Letta a D’Alema: “Nessuna malattia e guarigione, solo passione” - fraacc : Enrico #Letta serra le file del Pd prima della battaglia del Quirinale. 'Nessuna malattia, nessuna guarigione: Pd u… - LaStampa : Letta a D’Alema: nessuna malattia e guarigione, solo passione - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Nessuna

E poco dopo, per non lasciare nulla di non dato, lo stesso Enricoè intervenuto: 'Il Pd da ...il segretario pro tempore e di portare avanti questa storia nell'interesse dell'Italia...malattia e quindiguarigione. Solo passione e impegno". - Botta e risposta di Capodanno tra Massimo D'Alema ed Enrico. Durante il brindisi di fine anno via zoom, l'ex - premier ...Le parole di Massimo D'Alema negli auguri di fine anno di Articolo 1 hanno scatenato una guerra interna al Pd, l'ennesima. "Avevamo ...Il dirigente di lungo corso della sinistra aveva invitato i 'bersaniani' a rientare nel Pd che si era liberato dalla 'malattia' del renzismo. Ed è scattata la polemica ...