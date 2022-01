Pavia, il parroco critica i vaccini durante l’omelia e i fedeli abbandonano la messa (Di domenica 2 gennaio 2022) È il pomeriggio del 31 dicembre quando don Tarcisio Colombo, durante l’ultima omelia del 2021, critica i vaccini e la linea adottata dal governo per contrastare la pandemia. Succede in provincia di Pavia al confine con quella di Milano, a Casorate Primo, nella parrocchia di San Vittore Martire che fa parte dell’arcidiocesi milanese. Lo rende noto “La Provincia pavese”. I fedeli, non condividendo le posizioni del sacerdote, reagiscono andando via dalla chiesa. Don Tarcisio, quindi, si difende dalle critiche: “Nella vita bisogna sapere ascoltare anche chi ha un’opinione diversa dalla propria. Se in questa fase storica si dice qualcosa di diverso sulla pandemia rispetto al sentire comune si viene additati come no vax”. Il caso è stato segnalato alla Curia di Milano. Non si sa se il sacerdote sia vaccinato ... Leggi su tpi (Di domenica 2 gennaio 2022) È il pomeriggio del 31 dicembre quando don Tarcisio Colombo,l’ultima omelia del 2021,e la linea adottata dal governo per contrastare la pandemia. Succede in provincia dial confine con quella di Milano, a Casorate Primo, nella parrocchia di San Vittore Martire che fa parte dell’arcidiocesi milanese. Lo rende noto “La Provincia pavese”. I, non condividendo le posizioni del sacerdote, reagiscono andando via dalla chiesa. Don Tarcisio, quindi, si difende dalle critiche: “Nella vita bisogna sapere ascoltare anche chi ha un’opinione diversa dalla propria. Se in questa fase storica si dice qualcosa di diverso sulla pandemia rispetto al sentire comune si viene additati come no vax”. Il caso è stato segnalato alla Curia di Milano. Non si sa se il sacerdote sia vaccinato ...

