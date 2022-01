Pasta con crema di zucchine | senza panna | leggera e gustosa!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 2 gennaio 2022) Laalladi zucchini è un piatto leggero e digeribile, velocissimo da preparare. La sua consistenza densa è avvolgente conquisterà il palato vostro e dei commensali, sorprendendovi perché. Giusto il tempo di cuocere gli spaghetti, le penne, le farfalle, i tagliolini e il condimento sarà pronto per regalarvi un primo da urlo. Una raccomandazione, però, è d’obbligo: scegliete solo la variante verde chiara, quella scura contiene troppo acqua e la resa risulterebbe più liquida, meno corposa. Porterete in tavola una ricetta sfiziosissima, perfetta per una cena con gli amici di sempre, ne resteranno estasiati, ma per nulla appesantiti. Curiose? Iniziamo!condi: ingredienti e preparazione Per questa, ...