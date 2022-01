Parma, vicino l’accordo con Pirlo (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Parma sta pensando al figlio d’arte per la mediana: Pirlo farà la spola fra Primavera e prima squadra Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, è pronto a firmare per la sua nuova avventura al Parma. Il classe 2003 potrebbe essere un nuovo innesto per i crociati. A riportarlo è Nico Schirà, con il ragazzo che farebbe la spola fra Primavera e prima squadra. Si attendono novità nei prossimi giorni. CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Ilsta pensando al figlio d’arte per la mediana:farà la spola fra Primavera e prima squadra Nicolò, figlio di Andrea, è pronto a firmare per la sua nuova avventura al. Il classe 2003 potrebbe essere un nuovo innesto per i crociati. A riportarlo è Nico Schirà, con il ragazzo che farebbe la spola fra Primavera e prima squadra. Si attendono novità nei prossimi giorni. CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

