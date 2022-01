Parigi, i monumenti della citta' si illuminano di blu per la presidenza francese dell'Ue (Di domenica 2 gennaio 2022) I principali monumenti di Parigi si sono illuminati di blu per celebrare l'assunzione della presidente francese dell'Ue. L'Opera Garnier e la facciata del Louvre sono diventate entrambe blu al ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) I principalidisi sono illuminati di blu per celebrare l'assunzionepresidente'Ue. L'Opera Garnier e la facciata del Louvre sono diventate entrambe blu al ...

