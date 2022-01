Paolo Del Debbio di nuovo innamorato “misteriosamente” (Di domenica 2 gennaio 2022) Paolo Del Debbio è una figura di rilievo all’interno del gruppo Mediaset. Ora la sua figura è legata prettamente alla professione di giornalista. La conduzione serale del talk show legato al mondo della politica, Dritto e rovescio, gli ha portato grande popolarità, ma la sua presenza all’interno del gruppo della famiglia Berlusconi risale addirittura al 1988. E’ infatti in quell’anno che entra a far parte del Gruppo Fininvest, lavorando per la società Fininvest Comunicazioni, andando a ricoprire prima l’incarico di Coordinatore centro Studi e successivamente quello di assistente all’Amministratore Delegato. A cementare ulteriormente il suo legame con la famiglia Berlusconi il suo importante apporto alla costituzione di Forza Italia nel 1994, che ha segnato il momento della discesa in campo politico di Silvio Berlusconi. Paolo Del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 gennaio 2022)Delè una figura di rilievo all’interno del gruppo Mediaset. Ora la sua figura è legata prettamente alla professione di giornalista. La conduzione serale del talk show legato al mondo della politica, Dritto e rovescio, gli ha portato grande popolarità, ma la sua presenza all’interno del gruppo della famiglia Berlusconi risale addirittura al 1988. E’ infatti in quell’anno che entra a far parte del Gruppo Fininvest, lavorando per la società Fininvest Comunicazioni, andando a ricoprire prima l’incarico di Coordinatore centro Studi e successivamente quello di assistente all’Amministratore Delegato. A cementare ulteriormente il suo legame con la famiglia Berlusconi il suo importante apporto alla costituzione di Forza Italia nel 1994, che ha segnato il momento della discesa in campo politico di Silvio Berlusconi.Del ...

