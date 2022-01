Paolo De Debbio scoppia a piangere dalla Venier. Crollo emotivo, le sue parole strazianti (Di domenica 2 gennaio 2022) E' scoppiato a piangere in diretta da Mara Venier a Domenica in, su Rai uno, Paolo del Debbio. Il giornalista doveva presentare il suo libro ‘Le 10 cose che ho imparato dalla vita' e parlare di suo padre. Ed è stato proprio nel ricordare il papà che Del Debbio è crollato, in lacrime. Il conduttore, infatti, è figlio di un deportato che fu condotto durante la Seconda Guerra Mondiale nel campo di concentramento e smistamento nazista di Buchenwald. Nel campo di prigionia suo padre trascorse due anni e fu poi liberato dagli americani nel 1945. Arrivò poi a Lucca, sua città natale, il 15 agosto, tramite dei mezzi di fortuna: "Gli americani gli diedero da mangiare pian piano. Mio padre pesava 40 chili, rimetteva tutto quello che mangiava perché non era più abituato“, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) E'to ain diretta da Maraa Domenica in, su Rai uno,del. Il giornalista doveva presentare il suo libro ‘Le 10 cose che ho imparatovita' e parlare di suo padre. Ed è stato proprio nel ricordare il papà che Delè crollato, in lacrime. Il conduttore, infatti, è figlio di un deportato che fu condotto durante la Seconda Guerra Mondiale nel campo di concentramento e smistamento nazista di Buchenwald. Nel campo di prigionia suo padre trascorse due anni e fu poi liberato dagli americani nel 1945. Arrivò poi a Lucca, sua città natale, il 15 agosto, tramite dei mezzi di fortuna: "Gli americani gli diedero da mangiare pian piano. Mio padre pesava 40 chili, rimetteva tutto quello che mangiava perché non era più abituato“, ...

