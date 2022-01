Paolo Calissano, parla la ex Fabiola Palese: “Non si è suicidato. Penso che si sia bombardato di farmaci ma non voleva morire” (Di domenica 2 gennaio 2022) È stata lei a trovarlo senza vita nel suo appartamento di Roma Nord. Ma Paolo Calissano, secondo lei, Fabiola Palese, la sua ex fidanzata, “non si è suicidato, non era da lui“. Palese è stata sentita dai pm nell’ambito dell’indagine per omicidio colposo. La fattispecie penale per la quale si procede è morte in conseguenza di altro reato. L’autopsia è già stata disposta. Accanto al corpo dell’attore sono state trovate diverse confezioni di psicofarmaci. Palese ha rilasciato qualche dichiarazione a Il Messaggero: “Paolo era depresso, non usciva quasi più. Credo che non abbia retto a tutti i farmaci che prendeva per via della sua depressione. Aspettava un’altra chance”. Il riferimento è quel mondo dello spettacolo di cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) È stata lei a trovarlo senza vita nel suo appartamento di Roma Nord. Ma, secondo lei,, la sua ex fidanzata, “non si è, non era da lui“.è stata sentita dai pm nell’ambito dell’indagine per omicidio colposo. La fattispecie penale per la quale si procede è morte in conseguenza di altro reato. L’autopsia è già stata disposta. Accanto al corpo dell’attore sono state trovate diverse confezioni di psicoha rilasciato qualche dichiarazione a Il Messaggero: “era depresso, non usciva quasi più. Credo che non abbia retto a tutti iche prendeva per via della sua depressione. Aspettava un’altra chance”. Il riferimento è quel mondo dello spettacolo di cui ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano #paolocalissano - Agenzia_Ansa : E' stato trovato morto nella sua casa di Roma, l'attore Paolo Calissano. Aveva 54 anni. Sul posto i carabinieri e i… - SkyTG24 : #Roma, attore Paolo Calissano trovato morto in casa - FQMagazineit : Paolo Calissano, parla la ex Fabiola Palese: “Non si è suicidato. Penso che si sia bombardato di farmaci ma non vol… - Angela23763271 : RT @ilmessaggeroit: «Paolo Calissano non si è suicidato», la ex compagna Fabiola: aspettava la sua chance -