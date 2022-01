Paolo Calissano e il giallo della "porta aperta". Chi c'era con lui prima della morte (Di domenica 2 gennaio 2022) Qualcosa non torna sulla morte di Paolo Calissano, l'attore genovese di 54 anni trovato senza vita nella sua casa alla Balduina a Roma. La porta d'ingresso infatti era chiusa senza mandate e il suo corpo era steso sul letto. Il cellulare era sul divano, spento. Tutto era in ordine nell'appartamento di via Cadlolo 90 a parte gli psicofarmaci sparsi dappertutto, come riporta il Giornale. In attesa dell'autopsia, le indagini dei carabinieri puntano sulle sostanze sequestrate, sulle sue ultime telefonate e sulle riprese delle videocamere nella zona. La domanda è: c'era qualcuno con Calissano, visto che l'ingresso non era chiuso a doppia mandata dall'interno? Fra i farmaci trovati c'era della droga? Fabiola Palese, ex fidanzata dell'attore ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Qualcosa non torna sulladi, l'attore genovese di 54 anni trovato senza vita nella sua casa alla Balduina a Roma. Lad'ingresso infatti era chiusa senza mandate e il suo corpo era steso sul letto. Il cellulare era sul divano, spento. Tutto era in ordine nell'appartamento di via Cadlolo 90 a parte gli psicofarmaci sparsi dappertutto, come riil Giornale. In attesa dell'autopsia, le indagini dei carabinieri puntano sulle sostanze sequestrate, sulle sue ultime telefonate e sulle riprese delle videocamere nella zona. La domanda è: c'era qualcuno con, visto che l'ingresso non era chiuso a doppia mandata dall'interno? Fra i farmaci trovati c'eradroga? Fabiola Palese, ex fidanzata dell'attore ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano #paolocalissano - Agenzia_Ansa : E' stato trovato morto nella sua casa di Roma, l'attore Paolo Calissano. Aveva 54 anni. Sul posto i carabinieri e i… - SkyTG24 : #Roma, attore Paolo Calissano trovato morto in casa - MarioEllul : RT @FrancoScarsell2: “Paolo non si è suicidato'. Ne è convinta Fabiola Palese, la ex fidanzata di Calissano,morto nella casa dell’attore a… - infoitcultura : “Non si è suicidato…”. Paolo Calissano, l'ex fidanzata ne è sicura: rompe il silenzio e racconta tutto -