Palermo, rinviata la giornata del 9 gennaio: lo stop è un’occasione per conoscersi (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Covid fa saltare la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C: il tecnico ora ha 14 giorni per valutare la squadra Leggi su mediagol (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Covid fa saltare la secondadi ritorno del campionato di Serie C: il tecnico ora ha 14 giorni per valutare la squadra

Advertising

infoitsport : Il Covid fa saltare le partite di Serie C, Palermo-Messina rinviata a febbraio - PalermoToday : Il Covid fa saltare le partite di Serie C, Palermo-Messina rinviata a febbraio - Biancoscudati : RT @francescotriolo: Serie C, rinviata la seconda giornata in programma il 9 gennaio. Rinviato al 2 febbraio il derby Palermo-Messina https… - francescotriolo : Serie C, rinviata la seconda giornata in programma il 9 gennaio. Rinviato al 2 febbraio il derby Palermo-Messina - MessinaSportiva : Lega Pro, rinviata la prima giornata del 2022. Palermo-Messina il 2 febbraio - -