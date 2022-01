Orrore nella provincia italiana, uccide il figlio di 7 anni e accoltella la moglie. Fermato dai carabinieri (Di domenica 2 gennaio 2022) Orrore in provincia di Varese. Un uomo di 40 anni ha ucciso il figlio di 7 anni poi ha cercato di togliere la vita anche all’ex moglie accoltellandola. La terribile serata di sabato 1 gennaio 2022 è iniziata a Morazzone, un paesino di poco più di 4mila anime nel varesotto. Qui il 40enne, per ragioni ancora sconosciute, ha tolto la vita al piccolo. Subito dopo l’omicidio il 40enne si è diretto a Gazzada Schianno, comune che si trova a circa un chilometro e mezzo sempre in provincia di Varese. Qui è andato a casa dei genitori dell’ex moglie dove la donna si trovava. L’uomo l’ha accoltellata ma non è riuscito ad ucciderla e successivamente si è dato alla fuga. Quando le forze dell’ordine sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 2 gennaio 2022)indi Varese. Un uomo di 40ha ucciso ildi 7poi ha cercato di togliere la vita anche all’exndola. La terribile serata di sabato 1 gennaio 2022 è iniziata a Morazzone, un paesino di poco più di 4mila anime nel varesotto. Qui il 40enne, per ragioni ancora sconosciute, ha tolto la vita al piccolo. Subito dopo l’omicidio il 40enne si è diretto a Gazzada Schianno, comune che si trova a circa un chilometro e mezzo sempre indi Varese. Qui è andato a casa dei genitori dell’exdove la donna si trovava. L’uomo l’hata ma non è riuscito adrla e successivamente si è dato alla fuga. Quando le forze dell’ordine sono ...

Advertising

OfeliaCimmino : Piccolo fiore, ti guardo e imparo il tuo coraggio Io con te non la so scrivere una vera poesia non riesco ad incas… - ZARDyureruomoi : RT @lucy_4com: Come un film dell'orrore..... 'Sola nella nebbia' ????? 1st gennaio 2022 - Ale6altrove : RT @AE_Italia: Nella nostra ultima inchiesta siamo entrati nell’incubatoio di uno dei principali produttori di carne di pollo negli Stati U… - PandoAnto : @djnutria57 Ma quelli migliori, secondo me, sono quelli che nel soprannome o nella presentazione hanno scritto “ANT… - combatporn : RT @AE_Italia: Nella nostra ultima inchiesta siamo entrati nell’incubatoio di uno dei principali produttori di carne di pollo negli Stati U… -

Ultime Notizie dalla rete : Orrore nella Annientare è il primo vero romanzo di Michel Houellebecq Commenti Elezioni in Francia, Zemmour è un prodotto dell'inganno populista davide assael La filosofia dietro il romanzo Houellebecq vede nella modernità la riapparizione di un orrore primordiale, ...

2022, la sfida dei diritti umani È negarne la piena cittadinanza nella nostra politica estera ad essere ingenuo, oltre che ... Si è molto parlato nei mesi scorsi di corridoi umanitari, per garantire chi fugge dal rinnovato orrore dei ...

Myanmar, i golpisti fanno terra bruciata: nelle foto satellitari l'orrore dei roghi nei villaggi La Repubblica Annientare è il primo vero romanzo di Michel Houellebecq In Annientare lo scrittore francese descrive una società che non sa più né come vivere né come morire. Ridotte al minimo le digressioni, qui prevalgono i personaggi e la trama, un giallo fantapolitico ...

Napoli messa a fuoco fra orrori e tesori. Intervista al fotografo Sergio Siano La prima foto per il Giornale di Napoli nel marzo del 1985, il fotogiornalismo e una città, la sua, vista "con gli occhi di Caravaggio" ...

Commenti Elezioni in Francia, Zemmour è un prodotto dell'inganno populista davide assael La filosofia dietro il romanzo Houellebecq vedemodernità la riapparizione di unprimordiale, ...È negarne la piena cittadinanzanostra politica estera ad essere ingenuo, oltre che ... Si è molto parlato nei mesi scorsi di corridoi umanitari, per garantire chi fugge dal rinnovatodei ...In Annientare lo scrittore francese descrive una società che non sa più né come vivere né come morire. Ridotte al minimo le digressioni, qui prevalgono i personaggi e la trama, un giallo fantapolitico ...La prima foto per il Giornale di Napoli nel marzo del 1985, il fotogiornalismo e una città, la sua, vista "con gli occhi di Caravaggio" ...