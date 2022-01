Oroscopo di Paolo Fox dal 3 al 9 gennaio: ecco le previsioni della settimana (Di domenica 2 gennaio 2022) ARIETE – Quattro stelle per l’Ariete. Tanti i dubbi in amore, sei un po’ indeciso e non sai bene cosa vuoi, forse bisogna fare chiarezza nel cuore. Venere è in transito, ma è contraria: non temere perché da martedì ci sarà un miglioramento sul fronte sentimentale. Sul lavoro, cerca di non scoraggiarti se vedi che le soluzioni tardano ad arrivare. Molti hanno intrapreso un nuovo percorso, per altri i cambiamenti sono in arrivo nei prossimi mesi! TORO – Tre stelle per il Toro. In amore stanno arrivando nuove emozioni, forse hai incontrato la persona davvero speciale. Cerca di mettere da parte l’orgoglio, soprattutto martedì e mercoledì. Mercurio è in aspetto critico, potrebbero esserci delle polemiche o delle piccole incomprensioni. Sul lavoro, hai intenzione di dare una svolta alla tua vita e sicuramente il lavoratore autonomo ha più possibilità rispetto al dipendente. Occhio, ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 gennaio 2022) ARIETE – Quattro stelle per l’Ariete. Tanti i dubbi in amore, sei un po’ indeciso e non sai bene cosa vuoi, forse bisogna fare chiarezza nel cuore. Venere è in transito, ma è contraria: non temere perché da martedì ci sarà un miglioramento sul fronte sentimentale. Sul lavoro, cerca di non scoraggiarti se vedi che le soluzioni tardano ad arrivare. Molti hanno intrapreso un nuovo percorso, per altri i cambiamenti sono in arrivo nei prossimi mesi! TORO – Tre stelle per il Toro. In amore stanno arrivando nuove emozioni, forse hai incontrato la persona davvero speciale. Cerca di mettere da parte l’orgoglio, soprattutto martedì e mercoledì. Mercurio è in aspetto critico, potrebbero esserci delle polemiche o delle piccole incomprensioni. Sul lavoro, hai intenzione di dare una svolta alla tua vita e sicuramente il lavoratore autonomo ha più possibilità rispetto al dipendente. Occhio, ...

