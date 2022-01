Oroscopo di Barbanera 2 gennaio | le stelle di questa domenica

Leggi su cityroma

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – State attenti a non sbagliare tattica, per conquistare il cuore di una persona che ha saputo catalizzare il vostro interesse. Moderate la vostra irruenza! Toro (21/4 – 20/5) – Con la Luna in trigono a Urano, chi vi ama cercherà di starvi vicino in tutti i modi. Sperimenterete la dimensione più appassionata dell'amore. Gemelli (21/5 – 21/6) – Finite le feste, con Giove contro, non continuate a eccedere a tavola. Rischiate di dover rinnovare il guardaroba… Piuttosto dedicatevi a uno sport. Cancro (22/6 – 22/7) – Vista la Luna in opposizione, con il partner siate più disponibili all'ascolto, più elastici nell'accogliere le sue motivazioni, e le cose miglioreranno.