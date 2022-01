Orilia | “Sono certo che a gennaio rafforzerà la Salernitana”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 2 gennaio 2022) di Enzo Sica Un entusiasmo che sembrava scemato non più tardi di qualche giorno fa quando la delusione per la mancata vendita della società granata a poche ore dal gong del 31 dicembre 2021 aveva in unqual modo scoraggiato i più ottimisti e raggelato tutto l’ambiente. Poi il colpo di teatro finale con l’arrivo del nuovo proprietario, l’imprenditore Iervolino che, quasi sui (come si dice in gergo) ha ridato vigore e gioia a una città intera, ad una grande ed eccezionale tifoseria mortificata, bisogna sottolinearlo a chiare lettere, da sette mesi di tira e molla in un campionato di serie A, raggiunto con merito lo scorso maggio, approcciato però male proprio per questa societaria e con la squadra ultima in classifica: solo otto punti in diciotto gare fin qui disputate. Forse è mancata anche la spinta di una società solida ...