Orietta Berti | l' amante | il marito e i tradimenti Da giovane Una rivelazione clamorosa

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il 2021 è stato l'anno di, e il 2022 è iniziato ancora nel suo segno. In gara al Festival di Sanremo, quindi dominatrice dell'estate con il tormentone Mille, insieme a Fedez e Achille Lauro, onnipresente in tv. Infine, sul palco de L'anno che verrà, lo show di Capodanno di Rai1 condotto da Amadeus, a scandire addirittura il conto alla rovescia per il brindisi di mezzanotte. A 78 anni, una nuova giovinezza anche se in realtà la cantante emiliana non ha mai smesso di essere "sul pezzo". "È il successo che arriva a un'età certa... - spiega lei al Corriere della Sera - ma non ho il tempo di godermelo fino in fondo, lavoro tutti i giorni, ho registrato spot pubblicitari, faccio tante trasmissioni tv: vado tutte le domeniche da Fazio, per Antonella Clerici sono la coach a The Voice Senior , e poi sono stata all'estero, dove ho girato delle ...

Spazio poi a un'altra artista che sta vivendo un bellissimo momento sul piano professionale,. La ...'C'è stato un tempo in cui mi schivavano tutti, ora non ho più un momento libero': così si racconta sulle pagine del Corriere della Sera . La cantante 78enne, con 16 milioni di dischi venduti durante una lunghissima carriera, è più che mai sulla cresta dell'onda. Reduce dal ...Festival di Sanremo, Iva Zanicchi è giunta all'ultima partecipazione: "Come concorrente sì, come ospite vedremo"