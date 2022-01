Omicidio Varese, il biglietto lasciato sul corpo del figlio di 7 anni: il piano di vendetta folle contro sua moglie (Di domenica 2 gennaio 2022) Ha ucciso il figlio di 7 anni, chiudendo il cadavere nell’armadio della camera da letto; e sul corpo ha lasciato un biglietto: «Mi dispiace, perdonami papà». Così Davide Paitoni, 40enne, ha confessato il gesto per il quale oggi, 2 gennaio, è stato arrestato. Dopo aver ammazzato il piccolo Daniele con un fendente alla gola, ha tentato di uccidere anche la moglie ma non ci è riuscito. Poi ha avvisato il padre con un messaggio vocale: «ho fatto del male a Daniele, non aprire l’armadio», gli ha detto. Nel biglietto lasciato sul corpo del bambino ha espresso anche «grande disprezzo» per la moglie. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Varese in presenza di gravissimi indizi nei ... Leggi su open.online (Di domenica 2 gennaio 2022) Ha ucciso ildi 7, chiudendo il cadavere nell’armadio della camera da letto; e sulhaun: «Mi dispiace, perdonami papà». Così Davide Paitoni, 40enne, ha confessato il gesto per il quale oggi, 2 gennaio, è stato arrestato. Dopo aver ammazzato il piccolo Daniele con un fendente alla gola, ha tentato di uccidere anche lama non ci è riuscito. Poi ha avvisato il padre con un messaggio vocale: «ho fatto del male a Daniele, non aprire l’armadio», gli ha detto. Nelsuldel bambino ha espresso anche «grande disprezzo» per la. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura diin presenza di gravissimi indizi nei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Uccide il figlio di 7 anni e tenta l'omicidio della ex moglie. E' successo in provincia di Varese, a Morazzone #ANSA - repubblica : Varese, uccide il figlio di 7 anni, nasconde il suo corpo in un armadio, poi tenta l'omicidio della moglie: quaran… - repubblica : Varese, uccide figlio di 7 anni, nasconde il suo corpo in un armadio, poi tenta omicidio moglie: quarantenne arrest… - AnnaritaNinni : Ora, io vorrei che qualcuno mi spiegasse PERCHÉ un delinquente, cocainomane, che nei giorni scorsi già aveva accolt… - ValerioPastore1 : RT @EugenioCardi: 40ENNE DI MORAZZONE UCCIDE IL FIGLIO DI 7 ANNI E POI ACCOLTELLA LA MOGLIE. Voi però comtinuate ad aver paura degli immigr… -