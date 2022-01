Obbligo vaccinale sempre più vicino (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono ancora 5 milioni e mezzo le persone non vaccinate tra gli over 12 anni. Secondo diversi studi pubblicati in Inghilterra, la nuova variante è meno pericolosa di Delta perché non danneggia le vie ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono ancora 5 milioni e mezzo le persone non vaccinate tra gli over 12 anni. Secondo diversi studi pubblicati in Inghilterra, la nuova variante è meno pericolosa di Delta perché non danneggia le vie ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Le condizioni sono mature per l'obbligo vaccinale per rispondere alle esigenze di salute dei pazienti', dice Franc… - GiovaQuez : Locatelli (Cts): 'In Italia 1,3 milioni di persone sopra i 60 anni non sono vaccinate. È un gruppo che oggi rischia… - alexbarbera : Super green pass per chi lavora od obbligo vaccinale per tutti? Draghi per ora un problema più grosso: mancano le d… - gostanello : RT @AndreaVenanzoni: Innestare il SGP sull'obbligo vaccinale diventerebbe un elemento di spinta e di implementazione che finirebbe con il s… - gostanello : RT @AndreaVenanzoni: La normativa previgente la disciplina sull'obbligo vaccinale anti-covid prevedeva una 'semplice' sanzione amministrati… -