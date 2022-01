Obbligo vaccinale per tutti i lavoratori: il governo discute l’ipotesi (Di domenica 2 gennaio 2022) Nuove decisioni da parte del governo per contrastare l’aumento dei contagi da Covid. Si discute l’ipotesi dell’Obbligo vaccinale per tutti i lavoratori Di fronte alla notevole e preoccupante impennata degli aumenti dei contagi da Covid, causati dalla rapida diffusione della variante Omicron, il governo è pronto a prendere ulteriori provvedimenti restrittivi. Decisioni drastiche ma quanto mai necessarie, visto la disastrosa situazione che dilaga per tutto il territorio nazionale. I dati alla mano sono sconcertanti. Solo negli ultimi giorni, in Italia sono stati registrati oltre 1 milione di casi positivi al Covid. Stando alle ultime notizie, si fa sempre più probabile la scelta di imporre l’Obbligo vaccinale ... Leggi su zon (Di domenica 2 gennaio 2022) Nuove decisioni da parte delper contrastare l’aumento dei contagi da Covid. Sidell’perDi fronte alla notevole e preoccupante impennata degli aumenti dei contagi da Covid, causati dalla rapida diffusione della variante Omicron, ilè pronto a prendere ulteriori provvedimenti restrittivi. Decisioni drastiche ma quanto mai necessarie, visto la disastrosa situazione che dilaga per tutto il territorio nazionale. I dati alla mano sono sconcertanti. Solo negli ultimi giorni, in Italia sono stati registrati oltre 1 milione di casi positivi al Covid. Stando alle ultime notizie, si fa sempre più probabile la scelta di imporre l’...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Le condizioni sono mature per l'obbligo vaccinale per rispondere alle esigenze di salute dei pazienti', dice Franc… - GiovaQuez : Locatelli (Cts): 'In Italia 1,3 milioni di persone sopra i 60 anni non sono vaccinate. È un gruppo che oggi rischia… - alexbarbera : Super green pass per chi lavora od obbligo vaccinale per tutti? Draghi per ora un problema più grosso: mancano le d… - Sakurauchi_Hime : RT @Italia7177: Troppe morti improvvise nel sonno,alla guida di veicoli,per strada,l'estate scorsa al mare,ora sulle piste da sci.Troppi ca… - darianichele : RT @luddynski: Non c'è letteralmente nessuno fra di loro che abbia il coraggio di dire quale sia lo scopo dell'obbligo vaccinale. Nessuno c… -