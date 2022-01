Obbligo vaccinale Covid, Locatelli: «Da tecnico: condizioni sono mature» (Di domenica 2 gennaio 2022) Si confida che il 2022 possa essere l'anno della fine della pandemia Covid. Nel frattempo, però, da lottare. Lo si evince dai dati relativi alla situazione dei contagi anche in Italia che sono schizzati oltre i 100.000 quotidiani. In un'intervista rilasciata a Repubblica del 2 gennaio il professor Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico Scientifico, sono stati toccati diversi punti: dalla variante Omicron alla possibile necessità di un Obbligo vaccinale. Situazione Covid in Italia: contagi salgono, ma il vaccino sta dando effetti significativi Non è corretto dire che, dopo la vaccinazione di massa, si è ancora allo stesso punto. Un anno fa era tutto chiuso, tutte le festività sono state passate in zona rossa nazionale ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 2 gennaio 2022) Si confida che il 2022 possa essere l'anno della fine della pandemia. Nel frattempo, però, da lottare. Lo si evince dai dati relativi alla situazione dei contagi anche in Italia cheschizzati oltre i 100.000 quotidiani. In un'intervista rilasciata a Repubblica del 2 gennaio il professor Franco, coordinatore del ComitatoScientifico,stati toccati diversi punti: dalla variante Omicron alla possibile necessità di un. Situazionein Italia: contagi salgono, ma il vaccino sta dando effetti significativi Non è corretto dire che, dopo la vaccinazione di massa, si è ancora allo stesso punto. Un anno fa era tutto chiuso, tutte le festivitàstate passate in zona rossa nazionale ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Le condizioni sono mature per l'obbligo vaccinale per rispondere alle esigenze di salute dei pazienti', dice Franc… - GiovaQuez : Locatelli (Cts): 'In Italia 1,3 milioni di persone sopra i 60 anni non sono vaccinate. È un gruppo che oggi rischia… - alexbarbera : Super green pass per chi lavora od obbligo vaccinale per tutti? Draghi per ora un problema più grosso: mancano le d… - AndyLaStrega : RT @luddynski: Non c'è letteralmente nessuno fra di loro che abbia il coraggio di dire quale sia lo scopo dell'obbligo vaccinale. Nessuno c… - drconsulenze : RT @duck31010531: POLIZIA STRETTA LEGALE CONTRO DRAGHI: OBBLIGO VACCINALE LAVORATORI VIOLA... -