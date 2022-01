Nuove ipotesi di Dad e quarantena nelle scuole: no di Lega e M5S (Di domenica 2 gennaio 2022) Scontro nella maggioranza sull'ipotesi, al vaglio del governo e sostenuta dalle regioni, di una modifica delle regole su Dad e quarantena in vista del rientro in classe dopo le vacanze di Natale. Gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 gennaio 2022) Scontro nella maggioranza sull', al vaglio del governo e sostenuta dalle regioni, di una modifica delle regole su Dad ein vista del rientro in classe dopo le vacanze di Natale. Gli ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuove norme su Dad e quarantena potrebbero essere in arrivo tra i banchi, in vista della ripresa dell'anno scolasti… - petergomezblog : Nuove regole, la cabina di regia: ipotesi di quarantena azzerata per vaccinati con booster o 2 dosi da meno di 4 me… - sole24ore : Le nuove regole: niente quarantena per chi è vaccinato con booster o due dosi da meno di 4 mesi #Cts #quarantena… - DipRoss : RT @Agenzia_Ansa: Nuove norme su Dad e quarantena potrebbero essere in arrivo tra i banchi, in vista della ripresa dell'anno scolastico dop… - infoitinterno : Scuola, verso nuove restrizioni: ipotesi dad per i bambini non vaccinati -