(Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "esulta per la direzione intrapresa dall'Ue e rilancia referendum sul, volutamente ignorando un fatto imprescindibile che si legge nella bozza del piano: ilpotrebbe essere sviluppato solo a patto che sia sicuro". Lo sottolinea Massimiliano Iervolino, segretario di. "Il piano elaborato dalla Commissione Ue -aggiunge- prevederebbe l'inclusione di gas e dinella tassonomia Ue, ovvero nella lista delle attività definite sostenibili da Bruxelles. Nella bozza del testo l'energia proveniente dall'atomo verrebbe considerata sostenibile a condizione che le centrali siano in grado di smaltire in sicurezza i rifiuti radioattivi e non causino danni significativi all'ambiente. Smaltire in sicurezza vuol dire avere un ...

Advertising

globalistIT : - TV7Benevento : Nucleare: Radicali italiani, 'Salvini prima si impegni per deposito scorie'... - lucas041060011 : @Massimo65755300 La colpa della sinistra , dei radicali dei verdi che ci hanno lasciato senza una centrale nucleare… - lucaberta : @Valerush6 @BrutalDeluxe2 @gsturloni @AvvocatoAtomico Per la precisione io sono sia a favore del nucleare che dei c… -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare Radicali

Il Sannio Quotidiano

...dati delle missioni NASA ed ESA abbiamo evidenze e strumenti per intervenire sui fenomeni...finanziati dall'Asi e sviluppati da un team di scienziati dell'Istituto Nazionale di Fisica...Per anni i Pasdaran sono stati anche la forza con cui la teocrazia ha accontentato le posizioni reazionarie e ultra -, mentre accettava i negoziati con l'Occidente sul. Anni in cui ...Roma, 2 gen. "Salvini esulta per la direzione intrapresa dall'Ue e rilancia referendum sul nucleare, volutamente ignorando un fatto imprescindibile che si legge ...Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani: "Smaltire in sicurezza vuol dire avere un deposito unico per le scorie, cosa che l'Italia non ha" ...