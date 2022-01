Nucleare | Europa Verde | ' referendum propositivo chiesto da Salvini impossibile in Italia'

(Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "'Ilè un business morto' ha detto il numero uno della Rwe, colosso tedesco dell'energia, il 31 dicembre 2021, chiudendo 3 centrali nucleari in Germania, in linea con gli impegni presi dal governo tedesco già sotto la guida della Merkel, per abbandonarlo completamente nel 2030. Invece in, Paese baciato dal sole e dove ben duehanno sancito l'abbandono di questa fonte energetica, negli ultimi 5 mesi il dibattito sulsi è riacceso sull'onda delle continue esplicite aperture del duo-Cingolani e delle dichiarazioni di blasonati sedicenti ambientalisti. Ilè una energia costosa e pericolosa e glini si sono già espressi attraverso duepopolari contro la presenza ...

...come per il covid La Commissione Ue ha elaborato una bozza di piano per includere l'energiaed il gas naturale come fonti green, con l'obiettivo di accelerare il percorso verso un'a ...... ci sono ingenti investimenti di capitali e le solite differenze fra i vari paesi, con il sudche punta soprattutto al Gas, i paesi dell'Est, ma anche la Francia, al. Fuori dal ...Roma, 2 gen. "'Il nucleare è un business morto' ha detto il numero uno della Rwe, colosso tedesco dell'energia, il 31 dicembre 2021, chiudendo 3 centrali nuclea ...Terminate le feste di fine anno, riaprire le attività produttive con tre centrali nucleari tedesche in meno è uno stress test di cui si farebbe volentieri a meno Nei giorni feriali successivi, data la ...