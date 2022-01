Nucleare | Austria e Germania contro la bozza Ue che lo propone nella tassonomia verde Vienna | “Presenteremo azioni legali”

(Di domenica 2 gennaio 2022) Trapelati i contenuti della primadell’atto delegato con cui la Commissione Uedi includere, a determinate condizioni, anche alcuni investimenti in impianti nucleari e a gas, si entra nel vivo del dibattito che accompagnerà l’iter del documento, tutt’altro che definitivo.si schierano, con Berlino che proprio in questi giorni ha scollegato dalla rete elettrica tre delle sei centrali del Paese, mentre la Francia, portato a casa un primo risultato, è alle prese con problemi tecnici legati all’energia dell’atomo dalla quale ricava il 70% dell’elettricità del Paese. E che costa molto. Troppo per non pensare di attingere alle risorse europee, considerando anche l’indebitamento dell’EdF, la ...

La proposta - cara soprattutto a Paesi come Francia e Polonia per quanto riguarda il- ha riacuito le divergenze con altri Paesi membri - a cominciare da Germania e- sui target ...... ha appena chiuso tre dei sei impianti ancora in vita ed è contraria all'inserimento del... Icontrari sulla carta sono al momento Germania,, Lussemburgo, Spagna, Portogallo e Danimarca .La bozza della tassonomia per le attività "sostenibili" fa emergere le divergenze tra Germania e Francia sugli obiettivi energetici. Levata di scudi degli ambientalisti ...Germania e Austria contrarie all'idea di inserire tra le etichette green anche alcuni investimenti in gas e nucleare, iniziativa sostenuta invece dalla ...