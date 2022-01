“Non lo augurerei alla famiglia di nessuno”: rapper ucciso in casa durante il Capodanno in famiglia (Di domenica 2 gennaio 2022) Il rapper Lil Devin è stato ucciso mentre si trovava ad una festa di Capodanno in famiglia. Come riporta il Daily Star, diversi “uomini mascherati” avrebbero fatto irruzione all’interno dell’abitazione, aggredendo brutalmente l’artista (il cui vero nome è Devin Swain, ndr). Quando le forze di polizia si sono recate sul posto hanno trovato Lil Devin gravemente ferito. Immediati i soccorsi: il giovane rapper è stato subito trasportato in ospedale, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano. LEGGI ANCHE => Lite nel backstage di un Festival, ucciso a 28 anni a coltellate il rapper Drakeo The Ruler “È stato traumatico, molto traumatico, qualcosa che nessuno dovrebbe mai vivere. Non lo ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 2 gennaio 2022) IlLil Devin è statomentre si trovava ad una festa diin. Come riporta il Daily Star, diversi “uomini mascherati” avrebbero fatto irruzione all’interno dell’abitazione, aggredendo brutalmente l’artista (il cui vero nome è Devin Swain, ndr). Quando le forze di polizia si sono recate sul posto hanno trovato Lil Devin gravemente ferito. Immediati i soccorsi: il giovaneè stato subito trasportato in ospedale, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano. LEGGI ANCHE => Lite nel backstage di un Festival,a 28 anni a coltellate ilDrakeo The Ruler “È stato traumatico, molto traumatico, qualcosa chedovrebbe mai vivere. Non lo ...

