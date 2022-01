Non c’è solo il Napoli per Reinildo: il Lille fissa la cifra per la cessione (Di domenica 2 gennaio 2022) Non c’è solo il Napoli per la corsa a Reinildo Mandava, terzino sinistro del Lille in scadenza di contratto a fine stagione. Proprio per questo motivo, nonostante i pochi mesi di contratto, il club francese non fa sconti. Oltre agli azzurri, c’è anche la Lazio di Maurizio Sarri sul calciatore del Mozambico. Attitude de Reinildo Mandava 28 – LOSC – FOOTBALL : Lille vs Ajax – Europa League – Lille – 18/02/2021 FedericoPestellini/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBELLa richieste del Lille è di circa 8 milioni di euro per cederlo a gennaio, altrimenti chi lo vorrà dovrà accordarsi con l’agente del calciatore per acquistarlo a giugno a parametro zero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 gennaio 2022) Non c’èilper la corsa aMandava, terzino sinistro delin scadenza di contratto a fine stagione. Proprio per questo motivo, nonostante i pochi mesi di contratto, il club francese non fa sconti. Oltre agli azzurri, c’è anche la Lazio di Maurizio Sarri sul calciatore del Mozambico. Attitude deMandava 28 – LOSC – FOOTBALL :vs Ajax – Europa League –– 18/02/2021 FedericoPestellini/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBELLa richieste delè di circa 8 milioni di euro per cederlo a gennaio, altrimenti chi lo vorrà dovrà accordarsi con l’agente del calciatore per acquistarlo a giugno a parametro zero. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

