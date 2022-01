New York City: inizia l’era del sindaco Adams (Di domenica 2 gennaio 2022) New York City pone fine agli otto anni di governo de Blasio, che hanno portato la città ad una deriva quasi anarchica, con un aumento del tasso di criminalità che non si vedeva dagli anni ’80. Eric Adams ha prestato giuramento come 110esimo sindaco di NYC. Adams, ex agente di polizia, ha promesso di riportare Leggi su periodicodaily (Di domenica 2 gennaio 2022) Newpone fine agli otto anni di governo de Blasio, che hanno portato la città ad una deriva quasi anarchica, con un aumento del tasso di criminalità che non si vedeva dagli anni ’80. Ericha prestato giuramento come 110esimodi NYC., ex agente di polizia, ha promesso di riportare

Advertising

Agenzia_Ansa : Capodanno listato a lutto per gli amanti del libro a New York: la Strand, storica libreria dell'usato, ha perso Ben… - rtl1025 : ?? '#Adams, a New York, ricorda che il rispetto di #legge e ordine non è autoritarismo, ma difesa dei più deboli. Un… - Agenzia_Ansa : I vaccini anti-Covid potrebbero perdere parte della loro efficacia di fronte alla variante Omicron: lo suggeriscono… - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #MLS | Maxi #Moralez ha rinnovato fino al 31 dicembre 2022, con opzione per un altro anno - TitvsImperator2 : No, ti rendeva parte dell’unico partito dell’Italia unita che voleva fare una politica autonoma da condizionamenti… -