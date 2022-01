Nel 2021 il lavoro ha ucciso 1404 volte L’aumento delle consegne online fa impennare gli incidenti sulle strade

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il Centro studi Cub: «Nonostante i miliardi spesi dallo Stato per la sicurezza, nessun miglioramento della situazione». In agricoltura il maggior numero di vittime, la Lombardia maglia nera

Advertising

pietroraffa : Si è consumato a Salerno il primo suicidio in carcere del 2022. Nel 2021 si sono tolti la vita 54 detenuti. Ques… - fattoquotidiano : Morti sul lavoro, i dati Inail documentano una situazione gravissima [di Marco Palombi] - direzioneprc : Buon compleanno alla rivoluzione cubana ???????????? Nel 2021 Cuba ha dato una lezione ai paesi ricchi autoproducendo i v… - RafTris : RT @Marco_dreams: 1.404/365=3,846 I morti sul lavoro in Italia nel 2021. Quasi 4 al giorno. Le regole? Sì, ci sono. Sulla carta. - ilregginoit : L'assessora alla Cultura Irene Calabrò: «Si avvia a conclusione l'iter iniziato nel 2019 dall'amministrazione comun… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2021

Il Sussidiario.net

Prima edizione del Premio Nuovi Orizzonti: un riconoscimento da parte della città al cortometraggio, realizzatoin Emilia - Romagna da under 25, che meglio ha saputo raccontare il territorio e rappresentare le nuove generazioni. Il concorso ha visto come vincitore Una notte a Bologna di Paolo ...'Le temperature bollenti di fine anno confermano l'andamento climatico anomalo dele spingono il consumo di gelato alla fine di un lungo periodo di maratone a tavola per cene e ...di genuinità...Nel 2025, un acquisto su due avverrà senza l’uso del cosiddetto cash. A stimare il risultato è il 70% del campione coinvolto nell’indagine EY ...Ed è per questo che, di contro, si registra un balzo in avanti del gioco telematico. Secondo l’agenzia Agimeg, nel 2021, la spesa, ossia la differenza tra quanto puntato e quanto vinto dai giocatori ...