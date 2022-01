Nek ha molti tatuaggi ma non sempre sono visibili | li avete mai notati?

(Di domenica 2 gennaio 2022) Nek hassimie alcunievidenti, ma non: li? Nek è sicuramente uno dei cantautori più amati e apprezzati del panorama musicale. Secondo i dati certificati dalla FIMI, ha venduto nel corso della sua carriera oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo. L’esordio in campo musicale L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nek molti

...ore di intrattenimento con le note della big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi e i... Cristiano Malgioglio, Umberto Tozzi, Raf, Achille Lauro, Rkomi,, Donatella Rettore, Fausto Leali,...Tra i tantissimi ospiti, tra cui Arisa, Achille Lauro,altri, vedremo anche il giovane rapper Rkomi . L'artista è molto conosciuto tra i giovanissimi, ed è considerato come un astro ...Nek pubblica tante foto sui social e in alcune è possibile vedere i suoi tatuaggi, ma non sempre sono visibili: li avete notati?E' la moglie di Nek dal 2006, ma non tutti sanno chi è e cosa fa nella vita la donna che ha ispirato i brani di maggior successo dell'artista.