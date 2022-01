Napoli, volto ricostruito a 15enne al Cardarelli: «Sorriso ritrovato dopo l'incidente» (Di domenica 2 gennaio 2022) Per fortuna, può raccontarla. «Ho sentito un botto improvviso, sono caduto dallo scooter e mi sono ritrovato sul cofano di un'auto». Con il volto... Leggi su ilmattino (Di domenica 2 gennaio 2022) Per fortuna, può raccontarla. «Ho sentito un botto improvviso, sono caduto dallo scooter e mi sonosul cofano di un'auto». Con il...

Cardarelli, volto ricostruito a 15enne "Sorriso ritrovato dopo l'incidente" Per fortuna, può raccontarla. 'Ho sentito un botto improvviso, sono caduto dallo scooter e mi sono ritrovato sul cofano di un'auto'. Con il volto sfregiato. Giuseppe C., 15 anni, napoletano di Somma Vesuviana, ha battuto la testa contro il vetro della macchina, rischiando di rimanere sfigurato.

Napoli, volto ricostruito a 15enne al Cardarelli: «Sorriso ritrovato dopo l'incidente»

